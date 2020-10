[특파원 다이어리] 트럼프 건강 이상설 부추긴 백악관

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 미국 대통령의 심복인 마크 메도스 백악관 비서실장에게 역정을 냈다고 한다. 백악관 주치의의 발표와 달리 트럼프 대통령의 안위가 위험하다는 발언을 한 때문이다.

무엇이 진실인지는 아직 확인이 어렵지만 최소한 미국 대통령의 비서실장이 정부의 발표와 다른 발언을 심지어 익명을 전제로 주장했다는 점은 트럼프 대통령의 건강 위기상황에서 미 정부가 제대로 통제되고 있지 않다는 의심을 사기에 충분하다는 지적이다.

3일(현지시간) 오전 숀 콘리 백악관 주치의가 '트럼프 대통령이 지난 24시간 동안 발열이 없었다"고 발언한 직후 "트럼프 대통령이 지난 24시간 위중한 상황이 있었고 앞으로 48시간이 중요하다"는 익명의 보도가 나왔다. 트럼프 대통령의 주치의가 긍정적인 희망을 제시한 것과도 전혀 상반된 내용이다 보니 비상한 관심을 모았다.

논란이 확산되는 가운데 이 발언의 주인공은 메도스 실장인 것으로 드러났다.

국가 지도자의 건강은 국가 기밀로 분류된다. 트럼프 대통령이 신종코로나바이러스감염증(코로나19)에 감염된 상황에서 김정은 북한 국무위원장을 포함해 전세계 지도자들이 건강 회복을 기원하고 있지만 그의 건강에 대한 정보를 빼내려는 물밑 경쟁도 치열할 수밖에 없다.

이런 상황에서 트럼프 대통령의 건강에 가장 근접한 주치의와 백악관을 책임지는 비서실장이 서로 다른 말을 하다보니 '뭔가 있지 않느냐'는 의심이 나오는게 당연할 정도다.

콘리 주치의의 발언보다 메도스 비서실장의 발언에 이목이 쏠리자 트럼프 대통령이 동영상까지 공개하며 의혹 해소에 나서야했다. 위기 상황에서 엇갈린 의견이 난무하는 상황은 미 정부의 난맥상만 보여준 꼴이 됐다.

문제는 트럼프 대통령의 건강상태에 대한 진실과는 별도로 백악관 내부적인 혼란이 벌어지고 있다는 것이다. 국가 원수의 건강에 대한 문제에서 최소한 일관된 정보가 나와야 한다는 상식조차도 깨진 셈이다.

워싱턴포스트에 따르면 백악관 관료들은 평소에도 메도스 실장에 대한 불만이 많았고 한다. 포스트에 따르면 메도스 실장은 코로나19를 대수롭지 않게 생각하고 백악관 직원들에 대한 마스크 착용 지시도 하지 않았다. 그는 참석자들이 마스크를 쓰지 않는 행사에 트럼프 대통령이 참가하도록한 책임도 있다. 감염 '핫스팟"으로 추정되는 한주 전 에이미 코니 배럿 연방대법관 판사 지명 행사에서의 상황도 비슷했을 것으로 추정된다.

톰 보서 전 국토안보 고문은 "대통령의 건강 상태에 대한 메시지는 일관성과 정확성이 중요하다"고 주장했다.

이런 원칙이 통하지 않는 백악관을 미 국민들은 어떻게 바라볼까. 이제 30여일 남은 미국 대통령 선거가 그 해답을 줄 계기가 돼야 하지만 그렇지 못할 가능성이 커 보인다는게 더 문제가 아닐까.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr