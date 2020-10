영끌·빚투 열풍 속 2030 '마통 앞으로'

최근 3년간 한도액 급증

20대 연체 꾸준히 늘어

[아시아경제 김효진 기자] 지난 3년 동안 20~30대 마이너스통장 한도 금액이 가파르게 증가한 것으로 나타났다. 특히 20대의 마이너스통장 연체 금액이 꾸준히 늘고 있어 관리가 필요하다는 지적이다.

4일 국회 국토교통위원회 소속 김상훈 국민의힘 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 5대 시중은행(KB국민ㆍ우리ㆍ신한ㆍ하나ㆍNH농협) 마이너스통장 개설 현황 자료에 따르면 20대(20∼29세)와 30대(30∼39세)가 신규 개설한 마이너스 통장의 대출 한도 금액은 2017년 15조8659억원, 2018년 15조9281억원, 지난해 16조4105억원으로 불어났다. 올들어서는 지난 7월까지만 14조2011억원에 달한다.

20ㆍ30세대가 개설한 신규 마이너스통장은 2017년 34만6768건, 2018년 33만877건, 2019년 34만332건으로 집계됐고 올해도 7개월 만에 21만4146건이 개설됐다.

2017년 이후 20ㆍ30세대가 만든 마이너스통장 계좌는 총 123만2123건으로, 이 기간에 개설된 전체 마이너스통장(337만4908건)의 36.5%를 차지한다.

20대가 만든 마이너스통장은 2017년 6만6936건, 2018년 6만9234건에서 지난해 8만2538건으로 크게 많아졌다. 20대의 마이너스통장 대출 연체 금액은 2017년 12억7000만원, 2018년 14억7300만원, 2019년 16억8900만원으로 연령대별로 유일하게 꾸준한 증가세를 나타냈다. 올해는 지난 7월까지 벌써 13억원에 이르렀다.

김상훈 의원은 "문재인정부 들어 대출 규제와 집값 상승, 취업난 등으로 청년 세대가 내 집 마련을 위한 '영끌', 주식투자를 위한 '빚투'에 나설 수밖에 없는 실정"이라면서 "경기 침체가 오래갈수록 자산과 소득이 상대적으로 적은 청년 세대는 빚의 부담이 커질 수밖에 없다"고 지적했다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr