SK케미칼, 파킨슨병치료제 '온젠티스' 출시

SK케미칼은 포르투갈 제약사 '비알(BIAL)'이 개발한 파킨슨병 치료제 '온젠티스' 캡슐을 지난 1일부터 판매한다고 4일 밝혔다.

SK케미칼에 따르면 온젠티스는 지난해 11월 식품의약품안전처에서 승인을 받은 후 이달부터 국내 공급을 시작했다. 아시아에서는 일본에 이어 두 번째로 출시된 것이다.

SK케미칼 관계자는 "파킨슨병 치료제로 오피카폰 성분의 제3세대 콤트(COMT) 저해제가 국내에서 발매되는 것은 이번이 처음"이라고 설명했다.

회사 측에 따르면 온젠티스는 1일 1회 요법으로 충분한 약효를 나타내 환자의 복용 편의성을 높였다. 투약 비용도 기존 약물 대비 53%나 줄여 경제적 부담도 덜었다.

부작용 측면에서도 2세대 콤트 저해제의 주요 부작용인 심각한 설사와 소변 변색과의 관련성이 나타나지 않았으며 1년 이상 장기 투여 시에도 특별한 안전성 문제가 나타나지 않았다는 설명이다.

SK케미칼 김정훈 마케팅 기획실장은 "온젠티스는 기존 파킨슨 치료제의 문제점인 복용 편의성과 경제성을 동시에 해결한 신약"이라며 "적극적인 마케팅을 통해 국내 파킨슨병 치료에 기여할 것"이라고 말했다.

