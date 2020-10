韓 2분기 성장률 38개국 중 2위…3분기는 장담 못 해

8월 이후 코로나19 재확산에 3분기는 장담 못 해

[아시아경제 김은별 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 지난 2분기 우리나라의 경제성장률이 3% 이상 하락했지만, 주요 40개국과 비교하면 중국 다음으로 성적이 좋았다.

4일 한국은행 등에 따르면 우리나라는 올해 2분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률(전분기대비)이 -3.2%를 기록, 라트비아를 제외한 36개 경제협력개발기구(OECD) 회원국과 중국, 러시아를 포함한 38개국 중 중국(11.5%)에 이어 두 번째로 높았다.

러시아(-3.2%)가 우리나라와 함께 공동 2위였고, 핀란드(-4.4%)·노르웨이(-5.1%)·에스토니아(-5.6%)·아일랜드(-6.1%)·라트비아(-6.5%)·인도네시아(-6.9%)·덴마크(-6.9%) 순이었다.

이밖에 일본(-7.9%)은 13위, 미국(-9.1%)은 21위, 독일(-9.7%)은 24위를 기록했다.

2분기 경제 성적표가 가장 나쁜 국가는 영국(-20.4%)이었고, 스페인(-17.8%)과 멕시코(-17.1%)가 뒤를 이었다.

우리나라는 1분기 순위와 비교할 때 12위(-1.2%)에서 열 계단 올랐고, 1분기 성장률 꼴찌를 기록한 중국(-10%)은 한 분기 사이에 가장 큰 폭으로 반등했다.

1분기에 플러스(+) 성장을 유지하며 1, 2위를 차지한 칠레(3%)와 스웨덴(0.2%)은 2분기 각각 -13.2%, -8.3%로 떨어져 마이너스(-) 성장 대열에 합류했다.

한국은 세계 주요국과 비교했을 때 전면적인 봉쇄조치가 없어 2분기 경제 충격이 덜했다. 3분기에도 한국의 GDP 성장률은 비교적 선방할 것으로 예상된다. 블룸버그가 24개 국내외 투자은행(IB)과 경제연구소의 전망치를 집계한 결과 한국의 3분기 성장률은 작년 동기 대비 평균 -1.5%로 예상됐다. 주요 20개국(G20) 중 같은 기준으로 조사된 16개 국가 가운데 중국(5.2% 성장)에 이어 두 번째로 양호한 수준이다. 미국과 일본, 캐나다의 성장률 전망치는 직전분기를 기준으로 조사됐다.

다만 8월 중순 이후 코로나19 2차 확산과 사회적 거리 두기 강화를 겪은 만큼 3분기 이후 상황을 낙관할 수 없는 상황이다. 일각에서는 거리 두기로 올해 남은 기간 소비가 지금보다 더 크게 위축되면 성장률이 -3%대까지 떨어질 가능성도 있다는 전망을 내놓고 있다.

앞서 한은은 8월 말 올해 실질 GDP 성장률 전망 값을 -1.3%(기본)과 -2.2%(비관)로 제시했다. 기본 시나리오는 '2단계 거리두기'가 9월 말까지 이어지는 경우를 가정한 것이고, 비관 시나리오는 연말까지 이어지는 경우를 가정한 것이다.

