백악관 비서실장 "대통령 건강, 완전 회복 멀어…향후 48시간이 중요"

주치의는 "24시간 동안 열 없었다"

NYT "대통령 상태 메시지 혼선…불확실성만 가중" 지적

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 미국 대통령의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 증상을 놓고 백악관 비서실장과 주치의가 이견을 노출했다. 대통령의 상태를 둘러싸고 불확실성을 키우고 혼선만 가중한다는 지적이 나온다.

3일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 마크 메도스 비서실장은 트럼프 대통령의 상태에 대해 "전날엔 매우 우려됐다"고 밝혔다. 뉴욕타임스는 이와 관련해 두명의 관계자를 인용해 트럼프 대통령이 하루전 호흡 곤란을 겪으며 혈중 산소포화도가 하락했고, 월터 리드 군 병원으로 이송되기 전 산소호흡기 치료를 받았다고 보도한 바 있다.

메도스 비서실장은 "지난 24시간 대통령의 활력도는 매우 우려됐으며 향후 48시간이 중요하다"면서 "완전한 회복의 길로 들어선 게 아니다"고 강조했다.

NYT는 메도스 비서실장의 발언과 관련해 주치의 설명과 차이가 있다는 점을 지적하며 "트럼프 대통령의 건강상태에 대한 불확실성과 혼란을 가중할 뿐"이라고 평가했다.

숀 콘리 대통령 주치의는 이날 브리핑에서 트럼프 대통령이 현재 산소호흡기를 사용하고 있지 않다고 밝혔다. 그는 "지난 24시간 동안 열이 없는 상태"라며 숨을 쉬는데도 지장이 없다며 메도스 비서실장과는 상반된 상태를 전했다.

다만 콘리 주치의는 '대통령이 산소호흡기를 착용한 적이 있냐'는 질문에는 "지금 이순간과 우리가 여기에 온 어제엔 없었다"는 답변을 반복하면서 구체적인 내용을 공개하는 것을 거부했다.

한편, NYT는 주치의의 발언 등을 토대로 트럼프 대통령이 지난 2일이 아닌 전날인 1일에 처음으로 바이러스 감염 가능성을 진단받았을 가능성이 있다고 보도했다. 트럼프 대통령은 2일 코로나19 진단결과 양성판정을 첫 공개했는데, 실제 진단은 그 전에 이미 나왔다는 것이다. 트럼프 대통령은 지난 1일과 2일 양일간 대선 캠페인 행사에 참석한 바 있다.

NYT는 콘리 주치의가 이날 브리핑에서 "진단받은지 72시간이 지났다"고 말했다며 "이는 양성을 감지한게 2일이 아닌 1일 중인 것을 뜻한다"고 전했다. 이어 또다른 대통령 주치의인 브라이언 가리발디가 트럼프 대통령이 48시간 전에 아직 실험단계에 있는 항체치료를 받았다고 말한 것도 소개했다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 트위터를 통해 활력을 드러냈다. 그는 "월터리드 군병원의 의사와 간호사들이 모두 훌륭하다"면서 "기분이 좋다"고 트윗했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr