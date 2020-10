데빈 오말리 대변인 "펜스 부통령 내외 코로나 음성 판정…좋은 건강 상태 유지"

마이크 펜스 미 부통령과 카렌 펜스 부인이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 음성 판정을 받았다고 부통령 대변인이 2일(현지시간) 밝혔다.

주요 외신에 따르면 데빈 오말리 대변인은 이날 트위터를 통해 "펜스 부통령 내외가 코로나19 음성판정을 받았다"면서 "좋은 건강상태를 유지하고 있으며 트럼프 대통령의 쾌유를 기원했다"고 전했다.

