[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 구미시는 시설공단이 행정안전부 전국 지방공기업 경영평가에서 최우수 등급인 '가'를 획득했다고 2일 밝혔다.

이는 지난해 평가 대비 5순위(6위→1위), 2단계(다→가) 상승한 성적으로, 2007년 이후 13년 만의 최우수 등급 획득이다.

행안부는 전국 249개 지방공기업을 대상으로 지난해 실적에 대한 경영평가를 실시했다. 최우수 등급인 '가' 등급에는 상위 11.2%의 전국지방공사단이 포함됐다. 구미시설공단은 전국 기초 환경시설공단 중에서 1위를 했다.

구미시설공단은 경영효율화, 윤리·인권경영, 공기업정책준수, 지역사회 공헌 등에서 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr