日 도쿄증권거래소, 전산사고 하루 만에 거래…"9시부터 정상 거래"

[아시아경제 나주석 기자] 시스템 장애로 거래가 중단됐던 도쿄증권거래소가 거래를 재개한다.

일본거래소 그룹(JPX) 산하의 도쿄증권거래소는 2일 홈페이지를 통해 오전 9시부터 정상 거래에 나선다고 알렸다. 전날 도쿄증권거래소는 주가 등 시세 정보를 전달하는 시스템 등에 장애가 발생한 가운데 백업 시스템마저 작동하지 않아 모든 종목의 거래가 온종일 중단됐다.

도쿄증권거래소 측은 하드웨어 고장을 이번 전산사고 원인으로 꼽고 있다. 이와 관련해 관련 기기를 교체하는 작업을 벌였다.

도쿄증권거래소에서 시스템 장애로 종목 거래가 멈춰선 것은 2005년 11월 이후 처음이다. 일시 거래 중단이 아닌 하루 종일 거래가 중단된 것은 1999년의 현행 전산시스템이 도입된 이후 처음이다.

