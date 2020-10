국내 교육기관 국제교육사업 현지 직접 조사 수행률 10% 미만

113개 중 단 10건만 현지 여건 분석 등

[아시아경제 이현주 기자] 국내 교육연구기관이 진행하는 국제교육개발협력 사업의 현지 조사 수행률이 10%도 되지 않는 것으로 파악됐다.

국회 교육위원회 박찬대 더불어민주당 의원이 교육부로부터 제출받은 '신남방·신북방지역 교육개발협력 추진성과 분석 및 향후 추진전략' 보고서 분석결과, 조사 사업 113개 중 단 10건(8.8%)만이 현지 여건 분석과 요구 조사를 위한 현지 조사를 수행했다. 심지어 교육개발협력 사업 수행단계에서 113건의 사업 중 76건은 사전 조사도 실시하지 않고 진행됐다.

이번에 분석된 연구보고서는 한국교육개발원(KEDI), 한국교육과정평가원(KICE), 한국직업능력개발원(KRIVET),한국교육학술정보원(KERIS) 등 4개 연구기관에서 2009년부터 2019년까지 수행한 113개의 사업보고서를 분석한 결과이다.

구체적으로는 사전조사를 실시한 37건 중 현지방문 조사는 20건이다. 이중 10건은 예비타당성 명목으로 방문한 것이고 단 10건만 현지 여건 분석과 요구 조사를 위해 수행한 것이다. 나머지 17건은 문헌조사, 우편 또는 온라인 설문 조사 등으로만 조사가 이뤄졌다.

박 의원은 "국제개발협력은 공여국의 전문가를 통한 일반적인 전달에서 현지의 주도적인 참여 및 장기적 협력국 역량개발로 패러다임이 바뀌고 있다"며 "책상머리 사업으로 진행되면서 사업 진행에 우려가 된다"고 지적했다.

