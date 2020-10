코로나에 추석 '집콕'…주방 빛내는 생활기기

중소·중견기업 기술력

[아시아경제 김대섭 기자] 올해 추석 연휴는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 사회적 거리두기 강화와 확산 예방을 위한 이동 최소화 등으로 집 안에서 보내는 시간이 늘어날 것으로 보인다. 중소·중견기업의 우수한 기술력으로 출시된 생활기기를 통해 주방에서의 시간을 보다 즐겁고 안전하게 활용할 수도 있다.

2일 생활가전·용품업계에 따르면 SK매직은 '더블 플렉스 인덕션 레인지' 신제품을 사전 예약 판매 중이다. 이달 공식 출시될 예정이다.

이 제품은 상하좌우 4구 화구 설계로 용기의 크기에 맞춰 다양한 요리를 편리하게 할 수 있는 게 특징이다. 각 2개의 화구에 대한 경계를 없애고 연결 및 확장해 사용할 수 있는 '더블 플렉스 존'을 좌우 양쪽으로 적용했다.

사각팬 등 대용량의 넓은 조리기구도 한 번에 사용할 수 있어 편리하다. 또 4개의 모든 화구에서 초고화력을 제공한다.

SK매직 관계자는 "안전사고를 예방하기 위한 차일드 락, 이중 잠금, 과다 물넘침 감지 자동 오프 기능 등 총 19종의 안전장치를 신제품에 적용했다"고 말했다.

해피콜은 최근 마켓컬리에 입점해 '플렉스팬 IH 롤리팝' 신제품 등 다양한 프라이팬 제품들을 판매하고 있다.

플렉스팬 IH 롤리팝은 기존 플렉스팬 제품에 화사한 파스텔 색상과 부드러운 촉감의 코팅 손잡이를 적용한 게 특징이다. 라벤더와 민트 색상으로 2종을 선보였다.

주방 싱크대에서 물 사용 시 오염물질이 나오는 것을 방지할 수 있는 '주방 정수 필터'도 출시됐다.

원봉이 루헨스 브랜드를 통해 선보인 주방용 정수 필터는 싱크대 수전에 설치해 사용할 수 있다. 빠른 유속으로 인해 필터에 여과된 다량의 오염물질이 다시 밀려나오는 것을 방지해주고, 불순물의 포집력과 필터의 수명을 향상시키기 위해 이중 카트리지 필터를 적용했다.

사용자 편의성을 높이기 위해 3단계 분사 기능을 갖췄으며 524개의 미세 살수홀이 식기 속에 흡착된 음식 찌꺼기를 효과적으로 제거해준다. 미국위생협회 등 여러 기관으로부터 필터 및 제품 위생안전기준 인증을 받았다는 게 회사의 설명이다.

자이글은 이달에 적외선 에어프라이어 웍 '원큐' 신제품을 출시한다. 원큐 공시 출시를 앞두고 사전 주문 판매 중이다.

이 제품은 자동 기름받이를 장착하고 제품 내에 기름 배출구를 장착했다. 또 높은 온도에 빠르게 익히는 웍 요리와 비슷한 조리가 가능하도록 회오리 열풍 기술을 적용해 내솥 가열 온도를 250도까지 올렸다. 2중 안전 뚜껑과 분리형 안전 내솥 손잡이를 통해 안정성도 갖췄다.

자이글 관계자는 "코로나19로 인해 집쿡으로 대표되는 생활 패턴으로 가정에서의 조리 시간이 길어졌다"며 "코로나19로 인해 얇아진 소비자의 주머니 사정을 고려하는 동시에 최상의 퀄리티를 자부하는 가성비 높은 제품"이라고 말했다.

