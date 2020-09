[아시아경제 황준호 기자] ▲김기원(전 호서대학교 부총장)씨 별세. 김선화○ 김선화(한국과학기술원 감사) 부친상 = 29일 오전 6시. 충남 아산시 신정로 713 신정장례문화원 VIP 4호실. 발인 30일 오전 11시.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr