순천대학교 창업지원단, 올해 '창업동아리 모의투자IR 경진대회' 개최

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천대학교(총장 고영진) 창업지원단은 교내 국제문화컨벤션관에서 ‘2020년 창업동아리 모의투자(IR)경진대회’를 개최했다고 29일 밝혔다.

대회는 올해 창업동아리의 각 팀별 우수한 창업아이디어와 시제품에 대해 순천대학교 교수 및 창업기업 대표들로 구성된 모의투자자들이 모의 투자하는 방식으로 진행되어 투자유치에 취약한 학생들에게 실전 경험을 함양하면서도 현실감이 더해진 대회로 조성되었다.

대상(창업지원단장상)은 ‘문화 상품 디자인’을 창업아이템으로 개발한 ‘auer studio팀(팀장 황다영, 패션디자인학과)’, ‘다용도 와펜’을 창업아이템으로 개발한 ‘Be in one's Youth팀(팀장 조광현, 패션디자인학과)’이 공동으로 수상하였고, 최우수상(창업지원단장상)은 ‘발효골드 팀(팀장 이주화, 식품공학전공)’이, 우수상은 ‘쿠킹마마 팀(팀장 양안나, 조리과학과)’,‘No Entry 팀(팀장 조현정, 패션디자인학과)’이 수상하는 등 총 8팀이 수상했다.

발표 평가 후 모의투자자의 투자액 순으로 수상팀을 선정했고, 선정된 8개 팀에는 대상 200만 원을 비롯해 모의투자자들의 투자금이 동아리 추가 지원금으로 지급되어 총 1000만 원이 수상자들에게 지원되었다.

창업지원단은 이번 수상 팀들의 아이디어에 대한 기술적 보호와 사업화를 위한 지식재산권을 확보하고, 전문가 멘토링 등 지속적으로 다양한 지원을 해나갈 예정이다.

