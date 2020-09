배민 "새희망자금, 친절하게 안내합니다"

중소벤처기업부, '소상공인 새희망자금' 접수

배달의민족, 사장님광장 배너·친구톡 발송·공식 블로그 게시 등으로 신청방법 홍보

[아시아경제 김철현 기자] 배달의민족(이하 배민)을 운영하는 우아한형제들은 정부의 '소상공인 새희망자금' 알리기에 적극 나섰다고 29일 밝혔다.

소상공인 새희망자금은 국회를 통과한 4차 추경에 따라 시행되는 것으로, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 피해를 입은 소상공인들을 위한 맞춤형 지원금이다. 중소벤처기업부는 일반업종과 특별피해업종 소상공인 241만 명에게 추석 연휴 전 새희망자금을 지급하기로 하고, 지난 24일부터 온라인으로 신청을 받고 있다.

배민은 ▲인터넷·모바일 사이트 배너 ▲알림문자 ▲공식블로그 게시글 등으로 플랫폼 입점 소상공인들에게 새희망자금 신청방법을 알리고 있다. 먼저 지난 25일엔 '배민사장님 공식블로그'에 중기부와 소상공인시장진흥공단에서 발표한 내용을 바탕으로 새희망자금 지원 대상과 자주 묻는 질문 등을 정리해 올렸다. 자금 신청 사이트로 바로 이동할 수 있도록 링크 배너도 게시글에 삽입했다.

또한 배민은 28일부터 30일까지 사흘간 '배달의민족 사장님광장'에 배너를 걸어, 새희망자금에 대한 궁금증과 신청방법, 자금 지급 시기 등을 자세히 확인할 수 있도록 했다. 사장님광장 사이트 회원 수는 약 20만명이며 특히 인터넷과 모바일로 모두 접속할 수 있어 소상공인의 관심과 참여를 이끌어내는 데 역할을 할 것으로 보인다. 28일엔 친구 수 약 9만 명인 카카오톡 채널 '배달의민족 사장님똑똑'을 통해 새희망자금과 관련해 알림문자를 발송하기도 했다.

권용규 우아한형제들 제휴협력실장은 "소상공인 새희망자금은 코로나19로 타격을 입은 소상공인들에게 사상 처음으로 지급되는 현금 지원"이라며 "이를 적극 알려 가게 운영에 숨통이 트이고, 더 나아가 하루 빨리 정상화되길 기대한다"고 말했다.

