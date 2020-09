BKBC, 유튜버 밤비걸과 콜라보 출시

[아시아경제 조유진 기자] 코오롱인더 코오롱인더 120110 | 코스피 증권정보 현재가 37,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 35,500 2020.09.29 08:32 장시작전(20분지연) 관련기사 가을 타는 피부...'보습'만 잘해도 안티에이징코오롱스포츠, 한남동에 새 플래그십스토어 오픈럭키마르쉐, 라비와 콜라보 제품 출시 close 스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 전개하는 핸드백 브랜드 비케이비씨가 패션 유튜버와 콜라보레이션을 통해 제품을 내놓는다.

BKBC는 20대 초중반 고객 타깃의 온라인 중심 브랜드로 최근 다양한 크리에이터, 인플루언서들과 함께 색다른 작업을 통해 브랜드의 매력을 더해가고 있다.

이번 콜라보 제품은 올 가을겨울 시즌 '소프트 크루아상백'다. 봄여름 시즌 출시 이후 5차 리오더를 이어간 인기아이템으로 유튜버 밤비걸과 함께 디자인을 리뉴얼하고 트렌드를 반영한 4가지 컬러로 새롭게 내놨다. 밤비걸은 약 43만명의 구독자를 보유하고 20대 여성팬들에게 인기를 얻고 있는 유튜브 채널이다.

소프트 크루아상백은 크루아상 형태에 금속 장식으로 포인트를 준 숄더백이다. 소프트한 가죽 특성을 살려 굴곡에 따라 자연스럽게 스타일링할 수 있다. 컬러는 네 가지로 그 중 밤비걸이 선택한 두가지 컬러의 제품이 이날 선공개된다.

두 제품은 BKBC 네이버스토어에서 29일 오후 6시부터 6일간만 공동구매를 오픈한다. 단독 런칭을 기념하며 해당 가방을 할인된 가격으로, 사은품(바게트백)증정 프로모션도 함께 진행된다.

한편 밤비걸 채널의 인기 코너인 ‘매옷녀(매일 옷사는 여자)’에서 ‘가방 하나로 일주일 코디하기’ 라는 테마로, 소프트블랑백 하나로 누구나 따라 해볼만한 스타일링도 공개한다.

추후 4가지 컬러(프렌치 캔버스, 밤비 올리브, 새들 버건디, 미드나잇 블랙)제품은 내달 6일부터 공식 사이트 코오롱몰과 제휴몰에서 만나볼 수 있다.

BKBC 관계자는 “BKBC는 MZ세대와 적극적인 소통을 이어가기 위해 상품 출시에 맞춰 최적의 플랫폼을 찾아 콘텐트 제작에 힘쓰고 있다”라며 “앞으로도 소비자들에게 흥미로운 콜라보를 지속적으로 전개해나갈 것”이라고 밝혔다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr