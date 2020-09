정청래, 秋 '혐의 없음'에 "생고생만 하셨다…수렁 빠져나온 것 축하"

[아시아경제 김연주 기자] 정청래 더불어민주당 의원이 28일 추미애 장관 아들 서 모(27)씨의 군 복무 특혜 의혹을 수사 중인 검찰이 관련인에 대해 '혐의 없음'을 결정한 것과 관련 "추 장관, 생고생만 하셨다"고 했다.

정 의원은 자신의 페이스북에 올린 글에서 "국방부에서도 문제없음, 검찰에서도 혐의없음으로 결론이 났다"라면서 이같이 말했다.

그는 추 장관의 의혹에 대한 수사를 강조해온 국민의힘을 향해 "이제 국민의힘은 국방부도 수사하라, 검찰도 수사하라고 할 거냐"며 "검찰의 수사 발표를 못 믿겠다고 공수처를 신설해 검찰을 수사하자고 할 것인가"라고 반문했다.

그러면서 "군불을 열심히 때다가 머쓱해진 국민의힘은 국민의 짐이 되어 국민의 핀잔을 피할 길이 없어 보인다"며 "억지로 갖다 붙이고, 침소봉대하고, 생떼를 쓰고, 급기야 허위사실을 유포해 고발까지 당한 분들의 차례가 곧 도래할 것"이라고 비판했다.

이어 "추미애의 시간은 가고 윤석열, 나모 전 의원의 시간이 올 것"이라면서 "사건을 재배당받은 윤석열 장모 사건, 국민의힘 전 의원 사건이 추석 밥상에 올라가고 앞으로 수사를 받게 될 것"이라고 주장했다.

정 의원은 "국민의 힘이 되려면 국민의 짐이 되는 일은 되도록 삼가야 한다"며 "추미애 장관님. 그동안 생고생하셨고 수렁에서 빠져나온 걸 축하 드린다"고 덧붙였다.

한편, 추 장관 아들 서씨의 '휴가 연장 의혹'을 수사한 검찰은 추 장관과 서씨 등 주요 관련자들에 대해 28일 무혐의 처분을 결정했다.

복수 매체에 따르면, 검찰은 추 장관과 아들 서씨, 추 장관의 전 국회보좌관 A씨와 당시 서씨 소속 부대 지역대장 B씨를 혐의없음으로 불기소했다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr