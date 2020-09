홍준표 "드라이브 스루 집회로 면허 취소? 정권 저무는 모양"

[아시아경제 김봉주 기자] 홍준표 무소속 의원이 정부의 개천절 집회 금지 방침을 두고 "드라이브 스루 집회가 코로나와 무슨 상관이 있느냐"고 지적했다.

홍 의원은 27일 밤 자신의 페이스북을 통해 "차량 시위 집회가 왜 면허 취소 사유인가? 법학통론 기초도 모르는 총리 발표를 보니 정권도 저무는 모양"이라며 이같이 밝혔다.

앞서 정세균 국무총리는 이날 개천절 드라이브 스루 집회 움직임에 대해 "현장에서 검거하고 운전면허 정지 등 무관용 원칙으로 대응한다"면서 "관련 단체는 지금이라도 집회계획을 철회하라"고 당부했다.

이에 홍 의원은 "그렇게 겁날 걸 좀 잘하지 왜 천방지축 날뛰었느냐"며 질타했다.

또 북한의 우리 공무원 피격 사건에 대한 북측 통지문에 대해서는 "김정은 사과문도 아닌 통일전선부 연락을 받아 적은 것을 김정은 사과문이라고 왜곡 발표하고, 그걸로 국민의 생목숨을 묻어버리려는 정권이 대한민국 정부냐"며 "정말 그런 연락이라도 왔는지 참으로 의심스럽다"고 꼬집었다.

홍 의원은 끝으로 "어이없는 문재인 정권의 행태를 국민과 함께 분노하는 휴일 밤"이라고 덧붙였다.

