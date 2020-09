LF 질스튜어트뉴욕, '카시크'와 협업

[아시아경제 조유진 기자] 생활문화기업 LF(대표 오규식)의 뉴욕 감성 컨템포러리 남성복 브랜드 질스튜어트뉴욕 남성이 2020년 가을·겨울 시즌 국내 유명 아티스트 카시크와 협업한 컬렉션을 28일 출시한다.

카시크라는 이름으로 활동하는 작가 이정우는 수채화적 기법을 활용한 몽환적인 느낌의 작품들로 세계적인 명성을 쌓고 있는 패션 및 광고 일러스트레이터다. 프랑스 명품 기업 루이비통모에헤네시(LVMH)의 애뉴얼리포트, 온라인 남성 럭셔리 편집숍 미스터 포터의 일러스트레이션 등을 작업하며 글로벌 패션업계에서 실력을 인정받았다. 미국 경제전문지 포브스의 커버, 영국의 팝스타 애드 시런의 인기 앨범 자켓 작업을 진행하며 세계 각 분야로 영역을 확장하고 있다.

’90s NYC’를 주제로 진행된 이번 협업은 문화적으로 풍요로웠던 90년대 뉴욕을 모티브로, 미국 전반에서 유행했던 패션과 풍경을 브랜드만의 감성으로 재현해낸 것이 특징이다. 카시크 작가는 아메리칸 봄버 스타일, MA-1 점퍼와 데님을 매치한 스트릿 패션, 뉴욕 외곽의 화려한 네온사인 등에서 영감을 얻어 독창적인 아트워크를 탄생시켰으며, 질스튜어트뉴욕은 해당 작품들을 정제된 실루엣과 세련된 색감의 맨투맨, 후드 티셔츠, 셔츠 등의 다양한 아이템에 입혀 과거의 유행과 현대의 감각이 절묘하게 뒤섞인 컬렉션을 완성했다.

LF 질스튜어트뉴욕 남성 강명보 팀장은 “브랜드 가치를 누구보다 잘 이해하고 개성있는 작품으로 표현해줄 수 있는 아티스트로 카시크를 선정해 이색 협업을 진행하게 됐다”라며 “앞으로도 질스튜어트뉴욕만의 취향과 감성을 공유할 수 있는 예술 협업 프로젝트를 지속 추진해 고객들과 흥미로운 공감대를 형성하고 브랜드에 새로운 활력을 더해 나갈 계획”이라고 말했다.

한편, 질스튜어트뉴욕은 이날부터 내달 19일까지 지난 8월 오픈한 카카오톡 플러스친구 공식 브랜드 계정을 통해 콜라보레이션 제품 30만원 이상 구매 시 오프라인과 온라인에서 각각 사용 가능한 3만원 할인 쿠폰을 증정한다. 카시크와의 협업 스토리 및 관련 이벤트를 비롯해, 2020 가을 시즌 신제품 출시 등 질스튜어트뉴욕의 다양한 소식은 카카오톡 플러스친구 계정에서 만나볼 수 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr