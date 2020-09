"온라인 성묘? 트래픽 걱정마세요" 언택트 한가위 대비나선 SKT

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤이 ‘언택트 한가위’를 앞두고 고객들에게 안정적 통신 서비스 제공을 위해 만전을 기한다.

SK텔레콤은 추석 연휴를 맞아 안정적인 통신 서비스를 제공하기 위한 특별대책을 마련하고 집중관리 체계에 돌입한다고 27일 밝혔다.

SK텔레콤은 추석 당일인 10월 1일, 전국 데이터 사용량이 평일 대비 약 25% 증가해 시간당 최대 827 TB(테라바이트)에 달할 것으로 내다봤다. 이 중 5G 데이터 사용량은 평일 대비 25.4%, LTE의 경우 25.1% 이상 증가할 것으로 예상했다.

또한 통화, 문자, 인터넷 검색 등 이동통신 서비스 이용 건수(시도호)도 5G는 16.7%, LTE는 5.9% 증가하는 등 평일 대비 총 6.4% 증가할 것으로 전망했다.

특히 SK텔레콤은 코로나19 확산으로 인해 고향에 방문하지 않는 대신 멀리 떨어져 있는 가족들에게 그룹영상통화 ‘미더스(MeetUs)’를 통해 안부를 전하거나 AI ‘누구(NUGU)’, OTT ‘웨이브(WAVVE)’ 등의 미디어 서비스를 사용하는 이들이 늘 것으로 보고 있다. 이에 따라 무선 트래픽 사전 점검을 하고 시스템 용량을 추가 증설하는 등 고객들의 통신 편의를 위해 만반의 준비를 마쳤다.

SK텔레콤은 오는 29일부터 10월 4일까지 연인원 총 5600여 명의 SK텔레콤 및 ICT패밀리사 전문 인력을 배치해 종합상황실을 운영하고 24시간 통신 상황 모니터링 및 신속한 현장 대응에 나설 계획이다.

특히, 차량 정체가 가장 많은 고속도로 인근 휴게소와 터미널을 대상으로 품질 최적화 작업과 5G 장비를 추가로 증설하는 등 고객들이 안정적인 이동통신 서비스를 이용할 수 있도록 품질 관리에 만전을 다할 계획이다.

윤형식 SK텔레콤 인프라운용그룹장은 “추석 연휴 동안 고객들에게 5G 시대 걸맞는 고품질의 통신 서비스를 제공하기 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr