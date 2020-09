[아시아경제 김봉주 기자] 개그우먼 김선정이 11월 결혼한다.

김선정은 25일 인스타그램에 웨딩 사진 촬영 현장을 공개하면서 "저도 이런 걸 해본다"며 "곧 품절녀"라고 밝혔다.

김선정은 "이 시국에 결혼 준비를 하는 게 여러모로 보통 어려운 게 아니었지만, 많은 분들에게 도움을 받았다"고 말했다.

그는 오는 11월 28일 서울 한 웨딩홀에서 결혼한다고 전했다.

김선정의 예비신랑은 4살 연하로 올해 초 소개팅으로 만난 것으로 알려졌다.

예비신랑은 의료계 종사자로 다정하고 배려심 있는 성격이라고 전해졌다.

한편, 김선정은 2001년 MBC 공채12기 개그맨으로 데뷔해 SBS '웃음을 찾는 사람들'에서 활약하며 얼굴을 알렸다.

