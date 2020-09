[아시아경제 이민지 기자] 경방 경방 000050 | 코스피 증권정보 현재가 11,600 전일대비 1,250 등락률 +12.08% 거래량 70,811 전일가 10,350 2020.09.24 15:30 장마감 관련기사 경방, 한진 2대 주주로…지분율 9.33%로 올려경방베트남, 580억 규모 유상증자 결정4월 9일 코스피, 29.07p 오른 1836.21 마감(1.61%↑) close 은 운송·택배 업을 하는 한진의 주식을 380억원 규모로 취득한다고 24일 공시했다. 지분비율은 8% 수준이다. 회사 측은 “투자 수익 창출을 위해 증권 취득을 결정했다”고 설명했다.

