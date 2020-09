[아시아경제 김민영 기자]은성수 금융위원장이 24일 예방 차원에서 방문한 빌 윈터스 SC그룹 최고경영자(CEO)와 면담을 갖고, 국내·외 금융시장 전반에 대해 의견을 교환했다.

은 위원장과 빌 대표는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 관련 정책 대응, 저금리 시대에서 금융산업의 비전, 핀테크·디지털 경제 등 코로나 이후 금융산업 미래에 대해 논의했다.

아울러 한국의 금융허브 추진 전략과 글로벌 금융산업 동향 등에 대해서도 의견을 교환했다.

