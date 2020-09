'렌탈서비스 특화' 현대카드, LG전자-현대카드M 에디션3 출시

[아시아경제 기하영 기자]현대카드가 LG전자 렌탈서비스 이용 시 특화혜택을 제공하는 ‘LG전자-현대카드M에디션3’를 출시했다고 24일 밝혔다.

이 카드로 LG전자 렌탈요금 자동납부를 신청하면 전월 이용금액이 30만 원 이상 70만 원 미만 시 월 1만3000원, 70만 원 이상일 경우 월 1만8000원의 청구할인 혜택이 제공된다.

할인혜택은 자동납부 1개월차부터 36개월차까지 제공되며, 사용금액이 월 30만 원 미만 시에는 할인혜택이 주어지지 않는다.

또한 LG전자 렌탈요금 자동납부를 신청하지 않은 회원은 카드 결제 시 사용처에 따라 0.5~3%의 M포인트 적립 혜택을 누릴 수 있다. 월 100만 원 이상 사용하면 기본 적립의 1.5배 적립율이 적용된다. 다만 전월 실적 50만 원 미만 시 M포인트는 적립되지 않는다.

적립한 M포인트는 자동차 구매, 쇼핑, 외식, 주유 등 전국 5만7000여 온·오프라인 가맹점에서 활용할 수 있다. 연회비는 국내전용과 국내외겸용 모두 3만원이다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr