구례군, 치매 어르신 ‘가가호호’ 방문서비스 실시

비대면 사업의 목적으로 치매 어르신 가가호호 방문서비스 제공

[아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군은 지난 14일부터 등록된 치매 어르신을 대상으로 가가호호 방문서비스를 새롭게 운영하고 있다고 23일 밝혔다.

가가호호 방문서비스는 치매안심센터 전문인력과 강사가 치매 어르신 가정에 방문하여 건강상태 확인 후 인지워크북 교재와 교구를 활용하여 인지 활동 서비스를 제공하는 프로그램이다.

또 프로그램 시작 전에 직원과 대상자의 발열 체크 및 마스크 착용으로 코로나19 예방에 최선을 다하고 있다.

구례군 치매안심센터는 최근 코로나19로 인해 비대면 서비스의 필요성을 체감해 ‘가가호호 방문서비스’를 시작하게 됐다.

대면을 최소화할 수 있는 1:1 서비스 제공으로 대상자 개인별 수준에 맞는 맞춤형 인지 활동 서비스 제공이 가능해졌다. 특히 2020년 치매 안심마을인 간전면의 치매 어르신을 먼저 선정해 서비스를 제공하고 있다.

치매안심센터 관계자는 “가가호호 방문서비스를 통해 치매 어르신의 치매 중증화를 지연시킬 수 있는 효과가 있을 것으로 기대한다”며 “치매안심센터 방문이 어려운 어르신을 대상으로 지속해서 운영할 계획이다”고 밝혔다.

호남취재본부 육미석 기자 yes3605@asiae.co.kr