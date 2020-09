[아시아경제 조현의 기자] 프랑스 파리 에펠탑에 23일(현지시간) 폭발물을 설치했다는 협박 신고가 접수돼 대피 소동이 벌어졌다.

dpa 통신 등 현지 언론에 따르면 경찰은 이날 정오 무렵 협박 전화를 받았다.

경찰은 현재 에펠탑에 머물던 사람들을 이동시키고 현장을 통제하고 있다.

