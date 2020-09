구찌→리복, 글로벌 브랜드의 다양한 콜라보

[컬처&라이프부 최정화 기자] 글로벌 브랜드 구찌와 리복이 각각 매거진과 셀럽, 동종 브랜드와 함께 콜라보 행보를 펼친다. 구찌는 매거진 보그와 콜라보해 화사, 비, 김나영과 협업 캠페인을 공개했다. 리복은 프랑스 패션 브랜드 메종 마르지엘라와 함께 신제품을 런칭해 눈길을 끈다.

구찌 X 보그, 화사·비·김나영 '재키 1961' 협업 캠페인 공개

이탈리아 럭셔리 브랜드 구찌(Gucci)가 보그(Vogue)와의 파트너십으로, ‘자신만의 시간’을 주제로 화사, 비, 김나영을 비롯한 글로벌 셀러브리티와 함께한 재키 1961(Jackie 1961) 협업 캠페인을 공개했다.

재키 1961은 크리에이티브 디렉터 알레산드로 미켈레(Alessandro Michele)에 의해 새롭게 재해석된 핸드백으로 전통적인 액세서리의 역할을 넘어, 현대적인 감성과 논바이너리 애티튜드에 대한 새로운 의미를 담고 있다.

이번 캠페인은 내면을 풍요롭게 하고 영감을 선사하는 장소들을 배경으로 재키 1961 백과 함께 자신만의 시간을 즐기는 주인공들의 모습을 조명하고, 재키 1961 백의 다양한 스타일링을 소개한다.

이번 협업 캠페인의 주인공으로 한국의 가수 화사, 배우 겸 가수 비, 엔터테이너 김나영을 비롯해 중국의 배우 니니(Ni Ni), 가수 겸 배우 로이 왕(Roy Wang), 모델 리우웬(Liu Wen), 일본의 배우 겸 가수 나츠키 마리(Mari Natsuki), 배우 겸 가수 스다 마사키(Masaki Suda), 퍼포머 야마다 아오이(Aoi Yamada), 태국의 배우 다비카 후룬(Davika Hoorne)이 참여했다.

리복 X 메종 마르지엘라, ‘타비 인스타펌프 퓨리 Lo’ 한정 발매

글로벌 피트니스 라이프스타일 브랜드 리복이 프랑스 오트 쿠튀르 브랜드 메종 마르지엘라와 협업한 ‘타비 인스타펌프 퓨리 Lo(Tabi Instapump Fury Lo)’를 지난 23일 한정 발매했다.

‘타비 인스타펌프 퓨리 Lo’는 1994년 출시한 리복 대표 스니커즈 ‘인스타펌프 퓨리’와 1988년 출시한 메종 마르지엘라 시그니처 스니커즈 ‘타비’를 결합했다. 인스타펌프 퓨리의 상단부 디자인과 타비의 갈라진 앞코가 만들어내는 유니크함이 돋보인다.

이번 제품은 시선을 사로잡는 강렬하고 화려한 부츠 스타일에 스타일리시함과 고급스러움을 갖춘 것이 특징이며 블랙, 화이트, 시트론, 블루까지 총 4가지 색상을 선보인다.

최정화 기자(라이킷팀) choijh@asiae.co.kr