속보[아시아경제 김수완 기자] 23일, 서울시는 관내 코로나19 확진자가 오후 6시 기준 32명 늘어 누적 5천88명으로 집계됐다고 밝혔다.

이날 서울시에서는 강서구에 위치한 어린이집에서 확진자가 속출하는 등 곳곳에서 산발적으로 집단감염이 지속됐다.

