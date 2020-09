김정재 국민의힘 성폭력특위 위원장이 23일 국회에서 열린 성폭력대책특별위원회 1호 법안인 '스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률안' 발표 기자회견에서 이수정 위원과 이야기를 나누고 있다. 국민의힘 성폭력대책특위는 서범수 의원 대표 발의 '스토킹법죄의 처벌 등에 관한 법률안' 등 2개의 법안을 발표했다./윤동주 기자 doso7@

