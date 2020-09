광주대, 중견기업 ‘직무·기업분석’ 특강 개최

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주대학교(총장 김혁종) 대학일자리센터는 중견기업 취업을 원하는 재학생을 대상으로 ‘직무 및 기업분석’ 특강을 진행했다고 23일 밝혔다.

(주)HR연구소 송영웅 대표가 강사로 나선 이번 특강은 ▲기업의 다양한 직무 이해 ▲사례를 통해 알아보는 직무 지식·기술·태도 등 역량발굴 ▲ 다양한 사이트 활용법 등을 통해 성공적인 취업을 돕기 위해 마련됐다.

광주대 대학일자리센터를 통해 현장실무 교육 등 다양한 취업 지원 프로그램을 운영하고 있으며, 2019년 정보공시 기준 광주지역 4년제 사립대 취업률 ‘다’ 그룹 1위를 차지하는 등 취업지표에서 높은 성과를 거두고 있다.

특히 고용노동부 등이 주관해 발표한 ‘2019 청년드림대학’ 평가에서, 전국 4년제 224개 대학 중 ‘취업에 강한 대학’으로 선정되는 쾌거를 이뤘다.

신규 진입한 전국 12개 대학 가운데 두 번째로 높은 점수를 받았으며 호남지역에서는 1등이다.

윤홍상 광주대 대학일자리센터장은 “광주대는 타 대학과 차별화된 전략을 통해 저학년부터 적성·전공을 고려한 조기 진로지도를 실시하고 있다”면서 “학년별 맞춤형 지원과 전공별 커리어로드맵 등 체계적인 시스템을 구축해 학생들의 성공적인 취업을 위해 적극 지원하겠다”고 말했다.

