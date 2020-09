美 코로나19 사망자수 20만명 넘어(종합)

트럼프, 10만명 사망 예상 불구 벌써 두배

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국의 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 사망자가 20만명을 넘어섰다.

22일(현지시간) 존스홉킨스대학 집계에 따르면 미국내 코로나19 사망자 수가 20만182명이라고 발표했다.

이는 지난 2월 6일 미국내 첫 코로나19 환자가 발생한지 7개월 보름여만이다. 첫 환자 발생이후 미국에서는 일 평균 858명이 코로나19로 사망해 왔다. 이날 현재 미국의 코로나19 환자수는 686만명에 이른다.

CNN방송은 미국이 최근 치른 5번의 전쟁에서 발생한 사망자수보다 코로나19 사망자가 더 많아졌다고 전했다. 뉴욕타임스는 베트남전과 한국전 미군 사망자의 2.5배에 이르는 수라고 지적했다.

미 언론들은 당국의 당초 예상과 달리 코로나19 사망자가 늘어난 사실을 상기했다. 뉴욕타임스는 지난 4월 미 당국자가 코로나19로 6만명이 사망할 것이라고 전망한 것과 도널드 트럼프 대통령이 5월에 8만~10만명이 사망할 것이라고 예상한 사실이 있다고 전했다.

미국의 코로나19 신규 환자는 지난 7월17일 7만1000명을 정점으로 꾸준히 하락했지만 이달 들어 다시 확산세를 보이고 있어 감염 재확산이 우려되는 상황이다. 존스홉킨스대학에 따르면 지난 21일 5만2000명이 신규 감염됐다.

