목포·신안 통합은 미래의 성장 동력이자 ‘시대적 소명’

통합 로드맵 마련 위한 3차 간담회 개최

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 목포시는 목포·신안 행정통합 추진을 위한 통합추진위원회 구성과 협의안 마련을 위해 지난 21일 3번째 간담회를 했다고 22일 밝혔다.

시는 지난 7월 10일 양 시·군 단체장의 전격적인 합의 후 민간 중심 간담회를 통해 다양한 의견을 청취하고 목포신안통합추진사전준비위원회 구성 협의안을 마련해 신안군에 전달한 바 있다.

신안군이 자체 상생발전안 마련을 우선하고 추후 함께 논의할 의사를 밝힘에 따라 목포시도 자체 통합 로드맵 마련과 통합추진위원회 구성을 준비하고 있다.

시 관계자는 “목포와 신안 통합은 미래의 성장 동력이자 시대적 소명으로 생각하고 내실 있게 준비해 시민의 뜻에 부응하겠다”고 전했다.

