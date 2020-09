[아시아경제 박지환 기자] 신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 193,500 전일대비 4,500 등락률 -2.27% 거래량 5,504,786 전일가 198,000 2020.09.21 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제잘 생각 하셔야 합니다. 램데시비르>아플리딘>덱사메타손>000 보면 모르시겠어요?현대도 사들인 1,000원>10,000원↑↑오를 수소차 1등 공신은? close 은 생산설비 개선 및 연구개발과제 투자 자금 확보를 위해 보통주 128만9550주를 시간외 대량매매 방법으로 처분하기로 결정했다고 21일 공시했다.

처분 예정금액은 2153억5485만원이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr