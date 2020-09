방탄소년단 화보제작 사기로 제주도민 70여 명 110억 피해

제주동부경찰, 사기 혐의 50대 구속 수사 중

[아시아경제 호남취재본부 박창원 기자]전 세계에 한류열풍을 일으키고 있는 방탄소년단(BTS) 화보 제작에 투자하면 수익금을 보장해 주겠다며 제주도민들을 상대로 사기행각을 벌여 110억 원을 뜯어간 50대가 구속됐다.

제주동부경찰서는 사기 혐의로 고모(57)씨를 붙잡아 구속 수사 중이라고 21일 밝혔다.

고씨는 BTS 화보를 제작해 원금은 물론 연 20%의 수익을 보장해준다고 속여 110억 원을 투자 받은 뒤 개인 빚(10억 원)을 갚고 유흥비, 생활비, 중간모집책 수당 등으로 대부분 탕진한 것으로 알려졌다.

현재까지 고씨 거짓말에 속아 투자한 사람들은 70여 명으로 대부분 제주도민인 것으로 전했졌다.

경찰은 중간모집책 4명도 사기 및 유사수신행위 혐의로 불구속 입건해 조사 중이다. 중간모집책은 지인, 가족, 회사 동료 등에게 투자를 권유해 투자금을 받은 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “높은 수익을 제공한다며 투자를 권유할 경우 의심하고 투자처가 확실한 지 꼼꼼히 확인해야 한다”고 말했다.

한편 경찰은 지난 17일 체포영장을 발부 받아 오후 11시 40분쯤 서울시내 한 호텔에서 고씨를 체포, 18일 제주동부경찰서 유치장에 입감시켰다.

법원은 19일 영장실질심사를 벌였고 고씨에 대해 사기혐의로 구속영장을 발부했다. 현재 고씨는 사기 및 유사수신행위 위반 혐의로 조사를 받고 있다. 경찰은 이번주 중으로 고씨를 검찰에 송치할 예정이다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr