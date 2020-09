동신대, 재학생 맞춤형 취업성공 지원 솔루션 구축

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 동신대학교 대학일자리센터(센터장 오성록 학생취업지원처장)는 재학생들의 맞춤형 취업 지원을 위해 온라인 취업성공 솔루션과 AI솔루션을 홈페이지에 구축했다고 21일 밝혔다.

온라인 취업성공 솔루션은 업종 또는 기업별로 직무분석, 직무인터뷰, 합격자 자기소개서, 자기소개서 준비 강의, 인·적성검사 모의테스트 및 해설 동영상, 면접 가이드북 등 기업 채용 정보와 취업 관련 콘텐츠를 제공한다.

AI솔루션은 최근 공공기관과 대기업 등에서 확산되고 있는 AI 채용에 대비한 자기소개서와 면접 자료를 제공한다.

AI가 자기소개서를 평가·첨삭하고, AI면접관이 응시자의 답변 내용을 분석해 역량과 성향을 평가하고 무의식적 행동과 수행 결과를 분석해 피드백을 해준다.

오성록 학생취업지원처장은 “재학생들은 취업 전문 교육기업의 최신 취업 및 채용 관련 콘텐츠를 무료로 제공받고 AI 면접까지 준비할 수 있다”며 “앞으로도 취업의 양적·질적 수준을 끌어올리기 위해 다양한 프로그램을 마련할 것”이라고 말했다.

