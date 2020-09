[아시아경제 이민지 기자] 현대상사 현대상사 011760 | 코스피 증권정보 현재가 14,750 전일대비 400 등락률 -2.64% 거래량 95,235 전일가 15,150 2020.09.21 15:30 장마감 관련기사 현대종합상사, 2분기 영업익 38억...전년比 67% ↓현대코퍼레이션그룹, 강소기업과 'K-방역' 해외 진출 나선다[클릭 e종목] 현대상사 1Q 영업익 116억…"외형 줄었지만 이익률은 유지" close 는 3611억8414만원 규모로 괌 전력청과 발전용 중유 공급 계약을 체결했다고 공시했다. 이는 지난해 매출액 대비 8.5%에 해당한다.

