전국한우협회, 추석맞이 한우고기 할인판매 행사 진행

[세종=아시아경제 김현정 기자] 전국한우협회가 추석맞이 한우고기 할인판매행사를 진행한다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 고향방문이 어려워진 만큼 한우를 통해 비대면으로 마음을 전하거나 직접 구입할 수 있도록 온·오프라인 모두 동일하게 진행된다.

이번 할인판매행사 한우고기는 시중가 대비 15%에서 최고 25% 할인하며 등심, 안심 등 구이류부터 불고기, 국거리 등 폭넓게 선보일 예정이다. 기간은 이달 21일부터 추석연휴 전날인 29일까지이다. 구체적인 행사 정보는 전국한우협회 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있으며, 참여업체는 홈플러스, 롯데마트, 롯데슈퍼, SSG닷컴, GS리테일, 완주한우협동조합, 서원유통, (주)건화, 여수한우협회직영판매장 암소마을식육점 등이다.

김홍길 전국한우협회장은 "사회적으로 비대면 소비 분위기와 수해로 지친 농민들을 위한 범국민적 농축수산물 선물운동까지 전개돼 한우농가에게도 큰 위로와 힘이 되고 있다"면서 "국민적 한우사랑에 보답하기 위해 구이류부터 정육 등 다양한 부위를 저렴하게 구매할 수 있도록 준비하였으니 많은 관심을 부탁드린다"고 전했다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr