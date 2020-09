바로고 "하남돼지집 삼겹살 배달합니다"

삼겹살 전문점 ‘하남돼지집’과 배달 대행 계약 체결

[아시아경제 김철현 기자] 근거리 물류 IT 플랫폼을 운영하는 스타트업 바로고(대표 이태권)는 21일 삼겹살 전문점 '하남돼지집'과 배달 대행 계약을 체결했다고 밝혔다.

바로고는 딜리버리 서비스를 확대 중인 하남돼지집에 안정적인 배달 서비스를 제공한다. 최근 하남돼지집은 별도의 '딜리버리존'을 마련한 복합매장을 내는 등 배달 서비스를 가속화하고 있다.

바로고는 현재 서울·경기 지역 20여개 하남돼지집 매장에 배달 서비스를 제공 중이며, 추후 배달 가능 매장을 전국으로 확대해 나갈 계획이다. 배달 가능 메뉴는 한돈삼겹살, 오겹살, 항정살, 모듬한판, 코다리회냉면, 김치볶음밥 등이다. 주문은 배달의민족을 통해 할 수 있다.

바로고 관계자는 "비대면 소비가 활성화되면서 홀 전용 메뉴라는 인식이 강했던 삼겹살, 스테이크 등 구이류까지 배달하는 시대가 왔다"면서 "소비자 수요에 맞춰 배달 서비스를 도입하거나 확대하는 브랜드사에 다양한 지원책을 마련해 나갈 것"이라고 말했다.

