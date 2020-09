광주은행 KJ카드, 한가위 ‘다다익썸’ 이벤트 실시

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 추석 명절을 맞아 KJ카드 개인고객을 대상으로 내달 11일까지 ‘2020년 한가위 다다익썸(SUM) 이벤트’를 실시한다고 21일 밝혔다.

이번 이벤트는 2가지로 ▲많이 쓸수록 더 많은 혜택이! ▲무이자로 넉넉하게!로 나눠 진행된다.

많이 쓸수록 더 많은 혜택이! 이벤트는 기간 내 개인 신용카드 또는 개인 체크카드로 4개 업종(쇼핑·온라인·음식·주유업종)별로 10만 원 이상 사용한 고객을 대상으로 추첨을 통해 1000명에게 이용 달성한 업종 개수에 따라 편의점·마트·주유소 모바일 쿠폰을 제공한다.

무이자로 넉넉하게! 이벤트는 기간 내 개인신용카드로 대형마트, 안경, 온라인쇼핑몰, 여행, 자동차보험사, 정비업종에서 이용 시 2~3개월 무이자 할부, 병원(동물병원 포함) 및 백화점 업종에서 이용 시 2~5개월 무이자 할부, 가전 및 가구업종에서 이용 시 최대 18개월 부분 무이자할부 혜택을 제공한다.

이벤트 응모는 광주은행 홈페이지, 모바일웹, 가까운 영업점, 고객센터를 통해 가능하고, 이벤트별 전월 실적 제한 및 쿠폰 제공일 등 자세한 내용은 광주은행 홈페이지 또는 광주은행 고객센터를 통해 확인 가능하다.

김재중 광주은행 카드사업부장은 “한가위를 맞아 KJ카드 고객님들께서 풍성한 명절을 보내시길 바라며 이번 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 고객니즈와 트렌드를 반영한 상품과 서비스 제공을 통해 고객님 가까이에서 동행하겠다”고 말했다.

