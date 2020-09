공영쇼핑, 추석 먹거리 매진 행렬

[아시아경제 문혜원 기자]공영쇼핑이 추석을 맞이해 선보인 우리 먹거리가 연이은 매진을 기록하고 있다.

21일 공영쇼핑에 따르면 이달 들어 추석 특집으로 선보인 식품 방송 중 13개의 상품이 매진을 기록했다. 공영쇼핑은 이달부터 매일 2회 식품명인의 상품을 편성하는 '명인전', 수산물 전용 프로그램 '어랍쇼' 등을 한가위 특집으로 진행하고 있다.

상품별로 살펴보면 전통적인 추석 선물로 인기인 '김규흔 명인한과세트', 제수용 음식인 '농협사과', '법성포참맛굴비', '국내산 특대 오징어' 등이 인기를 모았다. 특히 지난 8일 방송한 '농협사과'는 5000세트 이상 판매되며 방송 19분만에 매진을 기록했다.

'오롯담 구이세트', '에드워드권의 우리소 수제 갈비살 구이', '강병원의 한우 1등급 양념구이' 등 구이류 상품들도 인기를 모으며 매진됐다.

한편 공영쇼핑의 대표 먹거리 프로그램 'TV하나로마트'는 22일 추석특집 방송을 선보인다. TV하나로마트는 우리 농축산물 전용 프로그램으로 291회 방송 동안 330억원이 넘는 판매고를 올린 공영쇼핑의 간판 프로그램이다. 홍삼정올데이수(오전 10시30분, 이하 방송 시작시간), 농협 사과배세트(오후 5시40분), 육우 등심스테이크세트(오후 9시45분)를 선보일 예정이다.

