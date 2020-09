“흩어지면 산단다” … 울산시, ‘추석명절 집에서 쉬기’ 캠페인

온라인 서명 운동, 생활방역 수칙 제작·배부 등 이동 최소화 운동키로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “흩어지면 산다. 가족의 건강을 위하는 명절을 만듭시다.”

울산시가 코로나19 확산 방지를 위해 추석 명절 기간 이동을 최소화하는 캠페인을 벌인다.

울산시는 21일부터 10월 4일까지 집중홍보 기간을 정해 ‘추석 명절 집에서 쉬기’ 시민 참여 캠페인을 추진한다.

이번 캠페인은 지난 5월과 8월 두 차례 연휴 기간 코로나19가 전국적으로 확산됨에 따라 전국적 대이동이 이뤄지는 추석 명절이 가을철 방역관리의 분수령이 될 수 있다는 점을 고려해 마련됐다.

울산시는 이번 추석은 가족을 만나는 명절보다는 가족의 건강을 위한 명절이 되도록 다양한 메시지를 전파해 자율적으로 캠페인에 동참하는 분위기를 만들어나갈 계획이다.

캠페인은 먼저 울산시 누리집을 통해 ‘추석 명절 집에서 쉬기’ 시민 서명운동을 전개하고, 친근한 문자나 영상물 등을 활용해 울산시가 운영 중인 인스타그램, 카카오스토리, 트위터, 블로그, 유튜브, 헬로울산 웹진 등 다양한 매체를 통해 추석 명절 이동 최소화에 주력할 계획이다.

고향을 방문하는 경우를 대비해선 ‘추석 생활방역 수칙’을 제작해 시와 구군 민원실, 케이티엑스(KTX)울산역, 버스터미널 등 귀성객이 많이 찾는 시설에 비치해 추석기간 생활 방역을 지킬 수 있도록 안내한다.

이밖에 민간 유관기관?단체도 이번 캠페인에 자율적으로 동참할 수 있도록 ‘애비야 이번 추석은 오지마라, 흩어지면 살고, 뭉치면 죽는단다’, ‘미안해하지 마세요, 멀리서 마음을 전하는 것이 효도입니다’ 등 친근하고 정성이 담긴 홍보문안을 퍼뜨릴 계획이다.

송철호 울산시장은 “자신과 가족의 건강을 위해 ‘이번 추석 명절 집에서 쉬기’ 캠페인에 동참을 바란다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr