[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국도로공사 이천지사 서여주주유소(양평 및 마산방향)는 추석 연휴에 대비, 각종 시설물에 대한 정비를 마무리했다고 21일 밝혔다.

서여주주유소는 셀프 정비코너와 화장실을 새로 리모델링하는 한편 보일러 물탱크와 노후 가스탐지기를 보수하거나 교체하고 각종 판넬도 새롭게 정비했다.

김진수 주유소 소장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 추세 속에 매출이 크게 감소해 경영에 큰 타격을 받고 있지만, 이용고객의 편의 및 안전을 위한 조치에는 한치의 소홀함이 없도록 최선을 다하고 있다"고 강조했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr