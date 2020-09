보성군, 추석 연휴 코로나19 지역 확산방지 총력

공공시설 10월 11일까지 중단…이동자제, 방역 강화





[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 민족 최대 명절인 추석을 앞두고 코로나19 지역 확산 방지와 주민 안전을 위해 보성군이 방역 강화 대책을 추진한다.

전남 보성군은 오는 20일까지였던 공공 다중이용시설 중단을 내달 11일(479개소)까지 연장한다고 18일 밝혔다.

다만 청소년 상담복지센터, 장애인생활이동지원센터 등 사회복지 이용시설 9개소는 방역수칙을 준수하며 21일부터 운영을 재개한다.

또 21일부터 내달 4일까지 특별방역 기간으로 지정하고 전통시장, 터미널, 역 등 다중이용시설에 대한 방역도 강화한다.

추석 연휴 기간 지역 내 종교시설(102개소)에 집중 관리를 하고 PC방, 노래연습장, 유흥·단란주점 등 집단감염 취약시설 56개소의 방역 수칙 이행 여부 집중 점검을 위한 자체 점검단도 운영한다.

아울러, 코로나19 대응 종합대책반, 해외입국자 이송반, 선별진료소를 운영해 체계적인 자가격리자 관리와 지역민의 불편·애로사항에 대한 신속한 처리 등 전방위적인 방역대책을 추진할 계획이다.

특히, 군은 이번 달 초부터 명절 귀성객과 향우들에게 고향 방문 자제를 요청하기 위해 SNS를 비롯한 현수막, 서한문 등을 통해 주민들의 참여를 유도하고 있다.

객지에 있는 자녀가 방문하지 않기로 한 노인 돌봄서비스 대상자(350명)들에게는 추석 음식을 배달할 계획이며, 고향 소식을 알리는 ‘고향에서 온(ON) 편지’ 영상을 제작해 코로나19로부터 안전한 명절 만들기에 적극 나서고 있다.

군 관계자는 “애초 사회적 거리 두기 2단계가 종료되는 시점인 20일까지만 운영을 중단하기로 했었으나, 추석을 전후로 코로나19 유동인구가 많아질 것으로 예상함에 따라 기간을 연장했다”고 밝혔다.

이어“선제적 방역 관리를 통해 안전한 보성을 지켜낼 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr