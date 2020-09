"김샜네"…공개 D-5 '갤럭시S20 FE' 홈피 사진 유출

6.5인치·스냅드래곤 865·120Hz 주사율 지원

배터리 4500mAh, 8GB 램·128GB 메모리

라벤더·네이비·민트·오렌지 등 컬러로 차별화

[아시아경제 한진주 기자] 갤럭시S20 FE(팬 에디션) 공개를 5일 앞두고 삼성전자 홈페이지에 게시되는 상세 사양들이 모두 공개됐다.

17일(현지시간) IT 팁스터인 에반 블래스는 갤럭시S20 FE 색상과 사양, 카메라 스펙 등이 포함된 웹페이지 자료들을 공개했다.

삼성전자가 오는 23일 갤럭시S20 FE를 공개하는 '모든 팬들을 위한 삼성 갤럭시 언팩'을 앞두고 대부분의 사양이 유출됐다. 이미 팁스터들을 통해 갤럭시S20 FE의 대략적인 사양이 공개되었으나 공식 홈페이지에 게재할 사진까지 모두 공개됐다. 출시 전 관심을 모으기 위해 제조사들이 '유출'과 '노출' 사이사에 줄타기를 하는 경우가 많지만 홈페이지 게제 내용이 통째로 공개된 것은 이례적이다.

갤럭시S20 FE는 갤럭시S20 부품을 활용해 가격대를 30만원 이상 낮춰 출시하는 보급형 모델이다. 국내 출시 일정은 10월 중으로 예상되며 가격은 80만~90만원대가 유력하다. 최근 들어 중저가 모델 선호도가 높아진 가운데 삼성전자는 '아이폰12' 대항마로 사양을 낮춘 갤럭시S20 FE를 출시한다.

공개된 갤럭시S20 FE 사양을 살펴보면 스냅드래곤 865를 탑재하고 6.5인치 디스플레이에서 120Hz 주사율을 지원한다. 배터리는 4500mAh, 램 사양은 최대 8GB이며 메모리는 128GB에 마이크로SD 슬롯으로 최대 1TB까지 확장할 수 있다.

전면 카메라는 펀치홀 모양의 3200만 화소, 후면 카메라는 1200만 초광각, 1200만 광각, 800만 망원 렌즈가 탑재된다. 이밖에 30배 스페이스줌, 야간모드, 싱글 테이크, 슈퍼스테디 모드 등을 지원하지만 OIS(광학 손떨림 방지) 기능은 제외됐다. 고속 충전은 25W까지 가능하지만 15W 충전기만 번들로 제공된다. 이밖에 퀵쉐어 기능이나 무선 덱스 기능도 지원된다.

갤럭시S20 FE는 색상으로 전작과 차별화했다. 후면은 무광으로 네이비, 라벤더, 민트, 레드, 오렌지, 화이트 6가지 색상으로 출시된다. 삼성전자가 갤럭시S20 FE 공개 이전에 갤럭시 팬들의 스마트폰 특징 선호도 조사 결과와 상당 부분 일치한다는 점도 눈길을 끈다. 삼성 멤버스 회원들을 대상 조사 결과 가장 희망하는 갤럭시 기기 색상은 1위 네이비(43%), 2위 라벤더(41%), 3위 민트(39%)였다. 그 다음으로는 화이트(31%), 브라운(22%), 오렌지(18%), 레드(16%), 옐로우(14%), 핫핑크(11%) 등이 뒤를 이었다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr