▶안인경씨 별세, 배성준·성은씨 모친상, 최관호씨(엑스엘게임즈 대표) 장모상, 김창아씨 시모상 = 17일 오후 5시, 아주대학교병원 장례식장 1호실, 발인 19일.

