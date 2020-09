"미군, 6월 백악관 앞 시위 때 탄환 수천발 준비"

[아시아경제 성기호 기자] 지난 6월 미국 백악관 근처에서 벌어진 인종차별 항의 시위에 군 당국이 다량의 탄환을 비축하기 시작했다는 증언이 뒤늦게 공개됐다. 또한 '윤리성 논란'이 제기된 전자기 광선 무기도 확보하려 한 것으로 전해졌다.

미국 워싱턴DC 주방위군 소속 아담 드마르코 소령은 지난달 28일(현지시간) 하원 천연자원위원회에 제출한 서면 답변에서 이같이 증언했다고 현지언론이 16일 보도했다.

지난 6월 1일 백악관 앞 라파예트 공원에선 흑인 조지 플로이드 사망 사건에 분개한 주민들의 항의 시위가 벌어졌다. 당시 경찰은 평화적으로 시위하던 군중에 최루탄과 고무탄을 쏴 해산했다. 직후 도널드 트럼프 대통령이 공원을 가로질러 교회 건물 앞에서 성경을 들고 사진을 찍었다.

대통령의 사진찍기 행사를 위해 시위대가 강제 해산됐다는 비난이 커지자 하원 천연자원위는 곧 관련 조사에 착수했다.

드마르코 소령의 증언에 따르면 주방위군은 시위 당일 버지니아주 벨부아 항구에서 워싱턴DC 내 무기고로 M4 카빈총들을 옮기라는 지시를 내렸고, 이후 며칠 동안 미주리주와 테네시주 등에서 탄환도 이송했다.

6월 중순에 이르러선 이 무기고에 탄환 약 7000발이 비축됐다고 그는 설명했다.

또한 시위대를 해산하기 위해 군 당국이 '윤리성 논란'이 있는 무기도 확보하려 했다고 그는 증언했다.

