위니아딤채, ‘1995 딤채 레트로’ 게임 프로모션 진행

이번 프로모션은 1995년 출시한 딤채 시기에 유행한 레트로 게임을 활용해 딤채의 오리지널 스토리를 친근하고 유쾌하게 즐길 수 있도록 기획됐다고 위니아딤채는 설명했다.

게임 방법은 엄마의 김치 레시피를 찾아 떠나는 주인공 딸이 앞으로 달려나가며 냉기를 던져 열기를 제거하고 장애물을 피하는 과정에서 딤채의 특성을 살린 김치재료, 열대과일 등 다양한 아이템을 획득해 점수를 얻는 방식이다.

‘1995 딤채 RUN’의 봄, 여름, 가을, 겨울 스테이지 종료 후에는 높은 점수와 참여도로 선정하는 게임왕과 이벤트와 가장 활발하게 게임에 도전한 응모자에게 주어지는 열정왕 이벤트도 진행된다.

이달 17일부터 10월10일까지 높은 점수를 기록한 응모자에게는 추첨을 통해 딤채 쁘띠, 딤채쿡 당질저감 등 다양한 상품이 증정된다. 열정왕 이벤트는 12월16일까지 게임을 가장 열정적으로 한 참가자에게 신세계상품권, 편의점 상품권 등이 경품으로 제공된다.

이번 프로모션은 위니아딤채 공식홈페이지와 공식 소셜네트워크서비스(SNS)채널을 통해 참여할 수 있으며 게임왕 당첨자발표는 10월16일, 열정왕 당첨자발표는 12월16일에 위니아딤채 홈페이지에서 각각 확인할 수 있다.

신중철 위니아딤채 마케팅 실장은 “대한민국 대표 김치냉장고 브랜드로서 26년간 사랑 받아온 딤채의 역사와 가치를 레트로 게임으로 쉽고 재미있게 전달하고자 기획했다”며 “앞으로 고객들의 사랑에 보답할 수 있는 다채로운 프로모션을 통해 더욱 사랑 받는 브랜드가 되도록 노력하겠다”고 말했다.

