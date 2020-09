[아시아경제 조유진 기자] 경제협력개발기구(OECD)가 올해 글로벌 경제가 -4.5% 성장세를 기록할 것으로 전망했다고 블룸버그통신이 16일(현지시간) 보도했다.

이는 지난 6월 전망치(-6%)보다는 1.5%포인트 상향한 것으로 주요국 중심으로 세계경제 여건이 다소 개선됐다는 평가를 내놨다.

