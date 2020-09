[아시아경제 장세희 기자] 바이온 바이온 032980 | 코스닥 증권정보 현재가 1,445 전일대비 30 등락률 +2.12% 거래량 2,014,883 전일가 1,415 2020.09.16 15:30 장마감 관련기사 이미 영국에선 생산 개시! 3상 실험중이지만 그게 중요한게 아니에요!감염병 중증환자에서 ‘인터루킨’의 안정성과 효능까지!! 두마리 토끼!감염병 진단키트 필수효소 우리가 개발 성공! 이제 다 끝났다! close 은 타법인 증권 취득자금 조달을 위해 50억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 16일 공시했다.

이에 보통주 411만5226주가 신주 발행된다. 신주 발행가액은 1215원이다. 신주 상장 예정일은 2021년 1월 8일이다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr