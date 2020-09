[골프토픽] KPGA "10월 비즈플레이 전자신문오픈 신설"

[아시아경제 노우래 기자] ○…한국프로골프협회(KPGA)가 비즈플레이전자신문오픈을 신설했다.

16일 경기도 성남시 소재 KPGA빌딩에서 코리안투어 신설 대회 조인식을 가졌다. 10월22일부터 나흘 동안 제주도 제주시 애월읍에 위치한 타미우스CC 우드ㆍ레이크 코스에서 펼쳐진다. 72홀 스트로크 플레이로 진행되며 총상금 5억원, 우승상금 1억원 규모다. 비즈플레이는 2014년 설립된 경비지출관리 업무 자동화 서비스를 제공하는 회사다. 전자신문사는 창간 38주년을 맞이한 IT 전문 언론사다.

석창규 비즈플레이 회장은 "매 대회 박진감 넘치는 승부와 다이내믹한 플레이로 골프팬들을 열광시키고 있는 코리안투어에 힘을 보탤 수 있어 기쁘다"며 "국내 골프 발전에 도움이 되길 바란다"고 했다. 코리안투어는 오는 24일 페럼골프장 현대해상 최경주인비테이셔널, 10월8일 잭니클라우스골프장 제네시스챔피언십, 11월5일 서원밸리골프장 플레이어스챔피언십이 이어진다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr