2020년산 곡성군 백세미 ‘첫 수확’

구수한 누룽지향으로 전국 유명세

[곡성=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 곡성군(군수 유근기)은 14일 목사동면 평리에 소재한 신태균씨 농가에서 올해 첫 백세미를 수확했다.

백세미는 곡성군의 친환경 브랜드 쌀이다. 특히 구수한 누룽지향으로 전국에 유명세를 떨치고 있다.

전국친환경농산물 품평회에서 2017년 국회의장상, 2018년 농림부장관상을 수상했으며, 2020년 전남 10대 브랜드쌀에 선정되는 등 매년 완판 사례를 기록하고 있다.

곡성군에서는 친환경농법으로 200ha 면적에서 백세미를 재배하고 있다. 석곡농협에서 계약재배를 통해 우량종자 공급, 육묘, 병해충 방제, 수확 및 도정까지를 일괄 관리한다. 전국 신세계백화점 16개소와 온라인 등을 통해 판매되고 있으며, 최근 중국으로 수출 물꼬를 트기도 했다. 소포장이 다양하게 되어 있어 명절 선물 등으로도 인기가 좋다.

올해 첫 수확을 맞아 유 군수는 직접 콤바인에 탑승해 벼베기 시연을 하는 등 기쁨을 함께했다.

군 관계자는 “많은 사람들이 식탁에서 백세미를 맛볼 수 있도록 품질관리와 유통에 힘쓰겠다.”라고 전했다.

