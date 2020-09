카카오게임즈, 상장 3일 만에 상한가 행진 '멈춤'

장중 한때 8만9100원까지 치솟았으나 7만8000원까지 떨어지기도

[아시아경제 금보령 기자] 14일 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 81,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 81,100 2020.09.14 00:00 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장 초반 기관·외인 순매수… 1% 가까이 오르며 2400선 회복외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피보다 코스닥 더 팔아'따상상' 카카오게임즈, 청약광풍 주식 매수로 이어져 close 가 상장 후 이어가던 상한가 행진을 멈췄다. 상장한 지 사흘 만이다.

이날 오전 9시52분 카카오게임즈 주가는 전장 대비 0.74%(600원) 내린 8만500원이었다. 공모가 2만4000원과 비교하면 여전히 3.3배를 넘는 수준이다.

카카오게임즈는 장중 한때 8만9100원까지 치솟기도 했으나 이내 하락세를 보이며 7만8000원까지 떨어지기도 했다.

같은 시각 시가총액은 약 5조9000억원으로 코스닥시장 3위를 유지했다.

카카오게임즈는 지난 10일 공모가 2배로 시작한 뒤 상한가를 기록한 6만2400원까지 오르며 이른바 '따상'으로 코스닥시장에 입성했다. 상장 다음 날인 11일에도 상한가로 마감했다.

올해 하반기 기업공개(IPO) 대어로 꼽힌 카카오게임즈는 증거금이 58조원대에 이를 정도로 뜨거운 청약 열기를 반영했다.

